ツインズ戦の9回、3試合連続の本塁打となる9号2ランを放つブルージェイズ・岡本＝ミネアポリス（ロイター＝共同）【ミネアポリス共同】米大リーグは3日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はミネアポリスでのツインズ戦に「2番・三塁」で出場し、九回に3試合連続の本塁打となる9号2ランを放った。4打数1安打2打点で、チームは3―4で敗れた。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で出場し、5打数2安打だった