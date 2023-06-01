僅差の兄弟対決は弟ホセ・オルティス騎乗の11番人気ゴールデンテンポ（牡＝ドゥヴォー、父カーリン）に軍配が上がった。道中は最後方18番手。3角から徐々にポジションを上げ、直線で大外に持ち出されると末脚が爆発。兄アイラッド・オルティスJr.が手綱を握る1番人気レネゲイドとの追い比べを首差で制した。女性として初めてケンタッキーダービートレーナーとなったドゥヴォー師は「ルイジアナダービー（1900メートル）の走り