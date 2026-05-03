◇世界リレー第２日（３日、ボツワナ・ハボローネ）男子４００メートルリレーの第２ラウンドで日本（守祐陽―飯塚翔太―桐生祥秀―井上直紀）は、２走の飯塚から３走の桐生へバトンがつながらず、今大会で２０２７年北京世界陸上の出場権を獲得することはできなかった。男子１６００メートルリレーの日本（林申雅―吉津拓歩―今泉堅貴―中島佑気ジョセフ）は３分０秒１９の２組１着で同出場権を獲得した。