窪塚洋介 窪塚洋介が２日、横浜市内で行われた「第4回横浜国際映画祭」船上パーティーに出席した。DMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」に出演する。冒頭の挨拶で、2004年に起きた自身のマンション転落事故を自虐し笑いを誘った後、「外道の歌」の魅力などを熱弁し、会場を盛り上げた。