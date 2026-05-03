Little Glee Monsterが、新曲「一輪」のミュージックビデオを公開した。本楽曲はTBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌にもなっており、大きな愛をテーマにした人間賛歌とも呼べる作品。人とぶつかりあうこと、人と向き合うこと、ひとりで生きてるだけじゃ気づけないこと、Little Glee Monsterの歌で照らす人間愛のカタチを表現している。MVにはLittle Glee Monsterメンバー6名のほか、12名のミュージシャン、13名のダンサー、『ＧＩＦ