歌手の松山千春が３日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。１９８７年に亡くなった俳優で歌手の鶴田浩二さんについて語る場面があった。現在ツアー中の松山は、次の公演が愛知・瀬戸市、静岡・浜松市で行われるということで、それぞれの土地にゆかりのある芸能人に触れ、「生まれは西宮なんだけど、両親の仕事の都合ですぐに浜松に行って、浜