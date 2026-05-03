女優・グラビアアイドルの大槻理子(24)が、4月28日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】スレンダーなのに女性らしい曲線美！奇跡のスタイルです 大槻は「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞し、グラビアアイドルとしてデビュー。2024年には秋元康氏がプロデュースする「劇団4ドル50セント」に入団し、舞台を中心に女優としても活動している。 同号ではランジェリーグラビアを展開。