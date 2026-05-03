ゴールデンウイーク、各地で荒れた天気となっています。すでに西日本では大雨警報が出始めていて、4日にかけて東日本でも大雨となる予想です。気象予報士の伊藤宏幸さんに聞いていきます。【真相報道バンキシャ！】■4日にかけての全国の天気──伊藤さん、この後の天気はどうでしょうか。4日にかけて、再び各地で雨や風が強まり、大雨となる所がありそうです。さっそく今後の雨や風の予想を見ていきます。3日は奄美で梅雨入りの発