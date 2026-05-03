ゴールデンウイーク、各地で荒れた天気となっています。すでに西日本では大雨警報が出始めていて、4日にかけて東日本でも大雨となる予想です。気象予報士の伊藤宏幸さんに聞いていきます。【真相報道バンキシャ！】

■4日にかけての全国の天気

──伊藤さん、この後の天気はどうでしょうか。

4日にかけて、再び各地で雨や風が強まり、大雨となる所がありそうです。さっそく今後の雨や風の予想を見ていきます。

3日は奄美で梅雨入りの発表がありましたが、西日本や東海、北陸では、すでに広い範囲で雨が降っていて、九州付近に発達した雨雲がかかっています。

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発達した雨雲は、3日夜遅くにかけて、四国や近畿、東海付近に進む見込みです。雷を伴って1時間に50ミリ以上、滝のような雨が降る所もありそうです。

4日未明から明け方にかけては、東海で雨のピークとなり、朝は関東でも雨脚が強まる所がありそうです。全国的に風も強く、関東では横殴りの雨となる所がありそうです。

雨雲は、4日の日中にいったん抜ける見込みですが、これで終わりではありません。午後は日本海側を中心に所々で雨が予想され、雷を伴う所もありそうです。東北では暴風にも警戒してください。

■予想雨量

4日夕方までの予想雨量は、近畿で150ミリ、北陸で100ミリとなっていて、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。

また、大気の状態が非常に不安定になるため、落雷や竜巻など激しい突風にも注意が必要です。

──連休中、水難事故も相次いでいますが、波はどうなる予想ですか？

4日も波の高い状態が続きそうです。波は、一度荒れると収まるまで時間がかかりますし、遠く離れた低気圧から波が伝わってくることもあります。

連休中、海のレジャーを予定している方は、晴れていても油断せずに、波浪注意報などを確認し、監視員らの指示に従って安全に楽しむようにしてください。

──GWはまだ続きますが、ずっと天気は荒れそうなんでしょうか？

5日の「こどもの日」以降は各地で晴れそうです。では、週間予報を見ていきましょう。

■週間予報：沖縄〜西日本

西日本では、5日の火曜日以降、晴れる日が多く、行楽日和になりそうです。火曜日は、過ごしやすい陽気になりますが、水曜、木曜は25℃以上の所が多く、暑くなりそうです。

沖縄は雨の日が多く、ぐずつきそうです。

■週間予報：東日本〜北日本

4日の午後は、北海道では雪の所がありそうです。火曜日から水曜日は、各地とも晴れそうです。

ただ、北日本では風が強く吹いて、場合によっては交通機関に影響が出るおそれがあります。最新の気象情報、交通情報を確認するようにしてください。

週の後半にかけても晴れる所が多く、木曜日は東京で26℃、名古屋では28℃まで上がりそうです。

（5月3日放送『真相報道バンキシャ！』より）