元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、“サウナ界の女神”との海外旅行ショットを披露した。宇賀アナは３日までに自身のインスタグラムを更新。「なんと１７年ぶりだった、シンガポール新しくて刺激的な旅でした」「旅友みさとちゃん＠ｍｉｓａｔｏｓｈｉｍｉｚｕ３５と、お仕事で海外に行けたのも嬉しかった」と記し、１６歳差婚が話題となったお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で女優の清水みさとと