◇プロ野球セ・リーグ DeNA 12-2 ヤクルト（3日、神宮球場）今季の対ヤクルト戦では7戦全敗としていたDeNA。8試合目となったこの日は「22安打12得点」と打線が大暴れを見せ、大勝を収めました。先発マウンドにあがった石田裕太郎投手は、初回から得点圏にランナーを背負うも得点を許さぬ粘投。4回まで各回ランナーを背負うも決定打を許しません。そんな中、打線も奮起。対するウォルターズ投手を前に、2回につくった先制の好機は