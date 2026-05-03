有吉弘行が３日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。実母が亡くなったことを報告した。有吉は「私事なんですがね、ちょっと母が亡くなってしまいまして」と切り出すと、「まあ急な話じゃないんですけど、そうね、３か月ぐらい前からちょっとお医者さんの方には、（細木数子さんの口調で）『地獄に堕ちるわよ』なんていう話も聞かされていまして。それで少しね、覚悟もあった上でしたから、最