5月3日、茨城ロボッツのエリック・ジェイコブセンが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ最終戦後、コート上でのインタビューで今シーズン限りでの現役引退を発表した。 アメリカ出身で31歳のジェイコブセンは、208センチ116キロのパワーフォワード兼センター。アリゾナ州立大学からオーストラリアへ渡り、2016－17シーズンにプロデビ