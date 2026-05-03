◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）先発マウンドにあがったDeNA・石田裕太郎投手は、6回無失点の好投をみせました。初回の1アウトから、セカンド方向への当たりがグラブをはじく打球となり、これを見失っている間に2塁に到達されるなど、ピンチを背負った石田投手。後続にも四球を許すも、決定打を許さず立ち上がりを無失点でしのぎます。以降も各回ヒットを浴びるも、得点は許さず。無失点のイニングを重ねま