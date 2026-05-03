◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がカージナルス戦で6回3失点で今季3敗目を喫しました。3回に連打で先制を許すと、ジョーダン・ウォーカー選手から10号2ランを浴び3失点。それでも4回から3イニングを3者凡退に抑えるなど、「6回まで投げられたというのは収穫」と振り返り、指揮官も「1イニングで3点を失いましたが、それ以外はしっかり投げてくれて、クオリティスタ