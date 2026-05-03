■4日から10日の天気4日（みどりの日）は朝にかけて発達した雨雲が通過し、激しい雷雨になる所があるでしょう。午後も、北海道や日本海側は雨が降りやすく、北海道では雪が降って積もる所もありそうです。また、東北は暴風が吹くおそれがあり、交通障害にも十分注意が必要です。5日（こどもの日）から先は、西日本から北日本で晴れる日が多くなりそうです。ただ、5日、6日は、北日本で風が強く吹いて交通機関が乱れるおそれがあり