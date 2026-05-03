俳優の佐野岳（34）が3日、インスタグラムを更新。昨年11月に負った右ひざの半月板損傷と靱帯（じんたい）断裂の大けがから、ランニングができるまでに回復したことを伝えた。昨年11月にTBS系「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」の収録中、右ひざの半月板損傷と靱帯（じんたい）断裂により全治約8〜9カ月と診断された佐野は「ようやく！！」とつづり、動画を公開。動画では「ランニングできるようになりました」と書かれ、ランニン