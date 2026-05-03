ドジャースのロバーツ監督が次カードのアストロズとの3連戦の先発投手が山本由伸投手、大谷翔平投手、タイラー・グラスノー投手であることを明かしました。いれずも中6日での登板となります。第1戦の先発予定は山本投手。山本投手は前回登板、日本時間4月28日のマーリンズ戦に先発すると、5回に3ランを被弾するなど5回87球、被安打5、4奪三振、与四球4、4失点という内容。チームが9回に逆転サヨナラ勝ちをおさめ、勝ち負けはつきま