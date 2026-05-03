日本ハム３―０オリックス（パ・リーグ＝３日）――日本ハムが快勝。一回にレイエスの適時打などで２点を先行し、六回に万波のソロで加点した。北山が２季ぶりの完封勝利。オリックスは６カードぶりの負け越し。◇楽天７―０ソフトバンク（パ・リーグ＝３日）――楽天が連敗を６で止めた。七回に太田の犠飛で均衡を破り、八回にも中島の適時二塁打などで加点した。ソフトバンクは好機を生かせず、今季２度目の零封負け。◇ロ