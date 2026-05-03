ゴールデンウィークは移動や外出が増え、混雑や疲れで判断が鈍りやすい時期である。だからこそ「無理な行程を組まない」「休憩をこまめに取る」「飲酒運転をしない」「危険な場所に近づかない」といった基本を、いつも以上に意識したい。本記事では、事故をきっかけに日常が大きく変わってしまう小説を5作紹介する。怖さを楽しむというより、気をつけようと思える読書として手に取ってほしい。この記事の画像を見る▶熟柿&#