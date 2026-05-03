アレンジ自在！のり弁の詰め方 新生活開始から1ヶ月。お弁当作りで悩みやマンネリを感じている方も多いと思います。今回は、のり弁が食べやすくなる詰め方バリエをご紹介。すぐにまねできるワザばかりです。 ご飯の間にはさむしょうゆをつけてご飯に押し込む切ってからのせるひと工夫で食べやすくなる のり弁を食べようとしたら、お弁当箱のふたにくっついてしまったり、海苔を上手にかみ切れなかった…などということはありま