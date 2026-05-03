女優の大川栄子（78）が3日、ブログを更新。4月28日に73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんをしのんだ。大川は「ビックリ致しました昨日友人のFBで知りました」と書き出し「今朝のニュースにも流れていましたが中村雅俊さんの奥様でもある女優の五十嵐淳子さん急な病気で亡くなられたのですね・・私よりずっとお若いのに」と五十嵐さんを思った。また「可愛くて美しくて病気とは無関係のように健康的な方でしたご冥福を心