ゴールデンウィークの風物詩浜松まつりが3日開幕し、子どもの誕生を祝う大凧が空に舞いました。午前10時に開幕した浜松まつり。450年あまり前に当時浜松を治めていた城主が長男の誕生を祝って凧を揚げたことが始まりとされています。ことしは173の町が参加し子どもの誕生と健やかな成長を願い子どもの名前などを入れた大凧を揚げました。（初凧を揚げた家族） 母「人のことを思いやれる子になってもらえたら。」父「言