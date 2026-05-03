タレントの上原さくらが2日に自身のアメブロを更新。注文していた化粧品ブランド『エスティ ローダー』とドイツ・シュニール織のブランド『フェイラー（FEILER）』の限定セットが届いたことを報告した。この日、上原は「昨日注文したのにもう届きました」と喜びをつづり、届いたばかりの化粧品とハンカチのセットを公開。「このオリジナルフェイラーのピンク色、めちゃくちゃ可愛い」と絶賛した。続けて、ハンカチについて「使うの