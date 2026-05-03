５月３日の東京１０Ｒ・ブリリアントＳ（４歳上オープン・リステッド、ダート２１００メートル＝１６頭立て）は、３番人気のタイトニット（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）が差し切りを決めて、オープン昇級後初勝利を飾った。勝ち時計は２分１０秒３（稍重）。先行馬が多く、馬群は縦長になった。タイトニットは中団からのレースを選択。４コーナー手前から外、外を回ってポジションを上げて、勢いよく直線を向いた。