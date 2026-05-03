モデルでタレントの近藤千尋が３日までに自身のＳＮＳを更新。夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久と娘の後ろ姿をとらえた親子ショットが話題を集めている。自身のインスタグラムに「ＧＷみんな何するのっ」と記し、太田と娘の後ろ姿や、近藤自身の自撮りショットなど多数のプライべートショットをアップした。この投稿には「額に入れて飾りたいぐらい素敵な写真」「後ろ姿も可愛い」「明日から引越しの準備す