【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森田剛が、5月5日よりYouTube番組『Short Hope』の第5弾に出演。これまで誰にも語ることのなかった生き様や、そこに秘められた想いについて全4回にわたって語っている。 ■「作られた道から外れたいと思っても無理だろうな」…トップアイドルの葛藤と苦悩 『Short Hope』は、今をときめく俳優・アーティストの知られざる生き様と、劇的なスタイリングやクリエイティヴな映像で