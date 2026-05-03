◆第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル、良）淀の長距離Ｇ１が１５頭で争われ、１２番人気のヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父キタサンブラック）がゴール前で大外から追い込んだが、写真判定の末、鼻差の２着に敗れた。単勝２０８・４倍の超伏兵が大金星を逃した。２走前からステイヤーズＳ、ダイヤモンドＳと長距離重賞で６、４着と奮闘。マラソンレースに手応えをつかんで臨んだ