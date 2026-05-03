お笑いタレント・平野ノラが、4月27日〜5月1日に放送されたニッポン放送『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（月〜金後9：50〜9：57）にゲスト出演した。【写真】ブレイクから約10年…平野ノラの近影平野は、31歳でお笑い芸人の道へ本格的に進み、2016年に肩パッドとバブルメイクで昭和のバブル時代を再現したネタで大ブレイク。現在は一児の母としても奮闘しながら、学生時代の全国大会優勝経験を活かし、芸能