ケンタッキーダービーの2つ前のレースに行われたG1チャーチルダウンズS（ダート1400メートル、1着賞金52万4520ドル＝約8339万8680円）は、日本から遠征したテーオーエルビス（牡4＝高柳大、父ヴォラティル）がV。日本調教馬による米国のダートG1制覇は25年BCクラシックのフォーエバーヤングに次いで3頭目となった。好位追走から直線半ばで先頭に立つと、3馬身1/4差の快勝。勝利に導いた坂井は「追い切りに乗った田口騎手から“