今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『カーリングの神様』本木克英監督、本田望結、川口ゆりな、田中麗奈、冲永成敬プロデューサー、大久保昌秀プロデューサー、神林夏樹プロデューサーが歩行した。【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの同作は、大きな壁にぶつかりながらも、子どもの頃の純粋な気持ちを思い出すことで、仲間と一緒に熱中