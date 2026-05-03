◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）巨人は３日、阪神戦のスタメンを発表した。吉川尚輝内野手が２試合ぶりにスタメン復帰。今季初めて１番で出場する。前日２日の同戦で９回に３ランを放った佐々木俊輔外野手が４試合ぶりに先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）吉川２（左）キャベッジ３（右）中山４（三）ダルベック５（捕）大城６（一）増田陸７（中）佐々木