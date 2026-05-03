ゴールデンウィークにじっくりと味わいたい感動作の一つ、綾瀬はるか主演、石井裕也監督の『人はなぜラブレターを書くのか』（公開中）。2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故で犠牲となった高校生・富久信介さんにまつわる実話に着想を得た物語だ。【画像】この記事に関連するそのほかの場面写真事故から20年後の2020年に遺族のもとへ届いた1通のラブレター。差出人は、かつて信介さんと同じ電車に乗り、密かに想いを寄せて