毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、5月4日（月・祝）〜5月8日（金）放送、第22話〜第26話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【5月4日（月・祝）放送 第22話】国王、明宗（ミョンジョン）は、オクニョが罪人として裁かれ地方に送られたと知る。ユン・ウォニョンの