現在WOWOW・Lemioにて配信中のドラマ、北方謙三『水滸伝』。本記事ではドラマに出演中の俳優・木村達成に原作の魅力を尋ねる。楊志が孤独と葛藤の末にたどり着いた「生きることの意味」、そして史進が気づけずにいる自らの「淋しさ」の正体とは何か。原作小説だからこそ描かれる登場人物たちの深い内面。木村達成が感じた、『水滸伝』第三巻の読みどころとは？ 【写真】原作の『水滸伝』を読む木村達成さん 『水滸伝』で味わった