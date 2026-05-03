【モデルプレス＝2026/05/03】Kis-My-Ft2の玉森裕太が5月1日、自身のInstagramを更新。シール帳のチェックをされる様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】キスマイ玉森「クセが強すぎる」とツッコミ相次いだシール帳◆玉森裕太「シール帳の抜き打ち」チェックの様子公開以前からシール帳を作っていることを明かしていた玉森は、イベントプロデューサーの明円卓氏からそのシール帳の抜き打ちチェックをされる様子を動画で公開。