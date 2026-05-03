熊本地震10年の節目に熊本県益城町で地元産のスイカの販売会が開かれました。 益城町にできた行列。スイカを求める人たちです。 これは「JAかみましき すいか復興10年祭」という販売会で、大玉スイカや小玉スイカが並べられました。 JAかみましきのスイカ生産者が全国から、そして地域の支援があって熊本地震の被害から立ち上がれたことに感謝を伝えたいと自信作のスイカを販売しました。 訪れた人は購入制限いっぱいに買い求