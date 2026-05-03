【写真】モードな衣装を着こなすあの／レッドカーペットを歩く姿／タイトなミニワンピ姿 『第4回横浜国際映画祭』のレッドカーペットイベントが5月2日、横浜・赤レンガパークで行われ、『外道の歌 SEASON2』から窪塚洋介、あの、池内博之が出席した。 ■あの、モノトーン×異素材ミックスの衣装で魅了 あのは、モノトーンを基調にしたモード感あふれるスタイリングで登場。構築的