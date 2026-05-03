あのちゃんがノースリーブ×ショートパンツ×ニーハイブーツで圧巻スタイル披露！“難易度高め”モード衣装を着こなし「脚長すぎてびっくり」「美しい」「ゲームのキャラみたい」と反響殺到

【写真】モードな衣装を着こなすあの／レッドカーペットを歩く姿／タイトなミニワンピ姿

『第4回横浜国際映画祭』のレッドカーペットイベントが5月2日、横浜・赤レンガパークで行われ、『外道の歌 SEASON2』から窪塚洋介、あの、池内博之が出席した。

■あの、モノトーン×異素材ミックスの衣装で魅了

あのは、モノトーンを基調にしたモード感あふれるスタイリングで登場。構築的なカッティングが印象的なホワイトのトップスは、ウエストから裾にかけて立体的に広がるシルエット。ミニ丈のブラックボトムとのコントラストが、軽やかさとエッジィさを両立させている。

腕にはロング丈のブラックグローブを合わせ、太ももまで覆うニーハイブーツは脚にフィットするストレッチ素材。足元にはボリュームのあるソールデザインを取り入れ、重心を下げたシルエットが全体のバランスを引き締めている。

ヘアはコンパクトなボブスタイルで顔まわりをすっきりと見せ、マットな質感のメイクに赤いリップが映えている。

SNSでは「スタイル異次元すぎる」「人型AIみたいな衣装ほんとに似合う」「ゲームのキャラみたい」「脚長すぎてびっくり」「美しい」など、多くの反響が寄せられている。

■レッドカーペットを歩く姿も

DMM TVの公式SNSでは、3人がレッドカーペットを並んで歩く姿も公開。会場からも熱い視線が注がれていた。

■完成披露試写会ではタイトなミニワンピを着こなす姿を披露