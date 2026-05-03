社民党の幹事長に就任したラサール石井参院議員が2026年5月2日、時事通信社の記事で使われたという自身の写真について、思いをつづった。「選びに選んでいただきありがとう」ラサール氏は「いや笑える。先日の社民党党大会の時事通信社の記事」と切り出し、時事通信が4月29日に公開した「『低迷』社民、亀裂深刻福島党首９期目、幹事長にラサール氏―党大会」との記事で掲載された写真に言及した。写真は、党大会での様子を写し