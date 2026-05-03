2023年に発覚した、故ジャニー喜多川氏による性加害問題。“男性アイドル最大手”事務所の大スキャンダルは、世間に大きな衝撃を与えた。所属タレントにとっても今後の活動を考えるきっかけとなったのか、これを契機に事務所から独立したタレントも多い。【結果一覧】「旧ジャニーズ独立後成功したと思う」ランキングTOP10そこで全国の25歳以上55歳以下の男女500人を対象に「旧ジャニーズ問題後に独立して成功したと思うタレン