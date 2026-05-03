5月2日午後6時半ごろ、奈良県や和歌山県などで震度4を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、2日午後6時28分頃に起きた地震は奈良県が震源で、深さは約70km、地震の規模はマグニチュード5.7と推定されます。 この地震による津波の影響はありませんでした。 各地の震度は奈良県御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県御坊市、田辺市、新宮市、白浜町などで震度4を観測。そのほか、近畿各地で震度3