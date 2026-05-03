5月の「赤十字運動月間」に合わせ、人道の大切さを感じてもらおうと、金沢駅の鼓門を赤色に染めるライトアップが2日夜から始まりました。日本赤十字社が「人道」の大切さを発信することを目的に毎年実施している「レッドライトアッププロジェクト」。5月の「赤十字運動月間」に合わせて全国で実施されていて、石川県内でも金沢駅の鼓門が赤色に染まります。ライトアップに加え金沢工業大学の学生がデザインを手がけたプロジェクシ