J1百年構想リーグ地域リーグ第13節 東京V 2（2-1）1 鹿島13:03キックオフ味の素スタジアム入場者数 28,105人試合データリンクはこちら連戦、経験蓄積という2つの理由が考えられる選手の入れ替えてを行った両チームは、ともに想定内だったのではないかと思える引き分けだった。先手を取ったのはホームチーム。5分、オナイウ情滋のCKに谷村海那が合わせてネットを揺らす。ところが早い時間にゴールを奪ったことで逆にリズムが狂