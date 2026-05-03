J1百年構想リーグ地域リーグ第13節 東京V 2（2-1）1 鹿島

13:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 28,105人

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連戦、経験蓄積という2つの理由が考えられる選手の入れ替えてを行った両チームは、ともに想定内だったのではないかと思える引き分けだった。先手を取ったのはホームチーム。5分、オナイウ情滋のCKに谷村海那が合わせてネットを揺らす。ところが早い時間にゴールを奪ったことで逆にリズムが狂ってしまった。新井瑞希を中心とした素早い攻撃をみせる水戸に押されてタジタジに。そして27分、クロスバーに当たって跳ね返ったボールを渡邉新太に押し込まれて同点とされた。

後半、横浜FMは次々に選手を代えて勝負に出るが、一度崩れたリズムは変わらない。縦のラインが伸びすぎて縦パスが通らなくなり、自分たちの時間を作れなかった。それでも朴一圭の奮闘もあり同点で試合は終了。PK戦では2回のコイントスに勝った水戸が、陣地も、そして後攻を選んで主導権を握り、西川幸之介が3人を防ぐ大活躍を見せて水戸が勝点2を得ている。