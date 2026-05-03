“アウトローのカリスマ”こと作家で格闘家の瓜田純士が、別人のような顔を披露した。３日までに自身のインスタグラムを更新し「タトゥーが消えました」と投稿。顔面に入れていたタトゥーが、きれいサッパリなくなっている…。コメント欄には「爽（さわ）やか」「なくてもマジでかっこいいっす！」「イケオジではないですか！！」「え？普通にかっこいい」「イケメンそのもの」「メチャクチャ爽やかでイケてるお兄さんって感