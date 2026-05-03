歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が2日、ブログを更新。5月末をもって閉館する大阪松竹座の最後を飾るさよなら公演「御名残五月大歌舞伎」が同所で初日を迎えたことを報告した。愛之助は「普段初日はおめでたいのですが、今月は複雑です。想い出いっぱいの松竹座が取り壊しとなる最後の公演なので。私が20年前初めて『義賢最期』の義賢を勤めさせて頂きましたのが、この松竹座です」と松竹座への思いをつづった。続けて「2024年11月29