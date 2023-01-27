高市総理大臣は訪問先のベトナムで演説し、安倍元総理が10年前に掲げた「自由で開かれたインド太平洋」を進化させる方針を表明しました。高市総理：自律した強靱（きょうじん）な国々同士が協力し、それぞれの平和と繁栄の基盤となる自由で開かれたインド太平洋を創っていく。それが10年目を迎えるFOIPが目指す姿です。大学で演説した高市総理は、エネルギーや重要物資の供給、安全保障の連携などを柱に自由で開かれたインド太平洋