人気ユーチューバーのヒカキン（３７）が２日、自身のユーチューブチャンネルでライブ配信。この日東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦を見守った。試合は井上が中谷を判定で下し、無敗対決を制した。世紀の一戦だけに、ＫＯ決着を期待する声も多かった。ＨＩＫＡＫＩＮは「これが結末か〜」と受け止め。「人によっては地味だったと言われるかもしれない。でも、これが