5月末をもって閉館する大阪松竹座の最後を飾るさよなら公演「御名残五月大歌舞伎」が2日、同所で初日を迎え、人間国宝の片岡仁左衛門（82）らが出演した。公演は「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」の華麗な舞で幕を開け、昼の部と夜の部で6つの演目が上演された。仁左衛門は夜の部「近江源氏先陣館（おうみげんじせんじんやかた）盛綱陣屋」に佐々木盛綱役で出演。敵味方に分かれた弟高綱とその息子小四郎をめぐる戦乱の世